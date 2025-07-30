TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal başkanlığında Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın katılımı ile yapılan toplantıda ilimizde sanayileşme sürecine önemli katkılar sağlaması beklenen Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin yapım süreci ile tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 36 projeye onay verilen ve 364 milyon 737 bin lira bütçeli, yüzde 50 hibe içeren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında fikir alışverişi yapılarak, yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'ya, Merkez 2. OSB ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verdiği desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi