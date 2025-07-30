Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kaçır’ın Çorum’da yapacağı ziyaretlerde önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Buna göre Bakan Kaçır ilk olarak saat 15.20’de Çorum Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Ali Çalgan ile görüşecek.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanlığı’na ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Mehmet Fatih Kacır saat 17.15’te ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Çorum ziyareti öncesinde saat 12.30'da da Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek ARCA Savunma ve GoldForce Barut Fabrikaları’nı inceleyeceği öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi