AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. Yılına ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadığımızı söyleyen Milletvekili Kaya; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımıdır. Bu ilk adımda yakılan “İstiklal Meşalesi” Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatana yayılmış, nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür” dedi.

Aziz milletimizin istiklal ve istikbali korumak için 7’den 70’e verdiği bu kutlu mücadelenin büyük zaferle sonuçlandığını hatırlatan Oğuzhan Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu zaferle aziz milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Sevgili gençler, İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin sizlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir.

Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz, devletimiz sizlere emanettir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Çorumlu hemşerilerimin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”