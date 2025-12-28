Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen değirmen teknolojileri üreticilerine ev sahipliği yapan ilimizde sektörün ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel istihdamı güçlendirmek amacıyla geliştirilen proje Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sanayi-eğitim işbirliğindeki vizyonunu ortaya koydu.

Bu kapsamda, projenin uygulanması ve açılacak yeni kursların planlanması amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Alapala Akademi Eğitmeni Prof. Dr. Seçil Uzel, Şube Müdürü Soner Buğdaylı, Alapala Satın Alma Birimi Genel Müdürü Fatih Zihar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürleri ve AR-GE Birimi katıldı.

Toplantıda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan projenin Çorum’u değirmencilik ve öğütme teknolojilerinde ulusal ölçekte bir eğitim üssü haline getirme potansiyeli detaylı şekilde ele alındı. Bakanlığın politikalarıyla tam uyumlu şekilde, hayat boyu öğrenme yaklaşımının kurumsal bir kültüre dönüştürülmesi, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve yeni nesil teknolojilere hâkim bireylerin desteklenmesi konularında önemli kararlar alındı.

Proje değirmencilik ve öğütme teknolojileri alanında uzmanlaşmayı, SolidWorks, SolidCAM, proses yönetimi, bakım-onarım ve üretim teknolojileri gibi alanlarda sürekli eğitim modelleri kurmayı, kadınlar, gençler, meslek lisesi mezunları ve yetişkinlere yeni istihdam fırsatları sunmayı, ilimizin dünya değirmen sektöründeki gücünü nitelikli insan kaynağıyla daha da büyütmeyi amaçlandığı belirtildi.

Toplantıda özellikle, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen projenin, ülkede mesleki eğitimin yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesinde örnek bir uygulama niteliği taşıdığı da vurgulandı. Ayrıca Çorum’un tarihsel birikimi, sektördeki ihracat kapasitesi ve dünya markası firmaların varlığı, projenin stratejik önemini daha da artıracağı kaydedildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ