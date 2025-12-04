Çorum'da akademisyen ve yazar Dr. Necdet Subaşı, öğretmen akademileri kapsamında öğretmenlere "Felsefe ve Düşünce" eğitimi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan programda Subaşı, öğretmenlerle "yer bildirimi" konulu söyleşi yaptı.

Kurumun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Subaşı, yer bildirimi kavramının sadece fiziksel konum belirtmekten öte bir anlam taşıdığını bildirdi.

Entelektüel bağlamda yer bildirimi yapmanın ise çok daha zor olduğunu belirten Subaşı, entelektüel olmanın hakikatin peşinden gitmek olduğunu, bireylerin kendilerini sorgulamalarının ve bu sorgulama sürecinde ön yargılarından, korkularından sıyrılmalarının önemli olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, söyleşinin ardından Subaşı'na katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

Söyleşiye, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut da katıldı.

Muhabir: AA AJANS