Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıya ilişkin atama listesini Resmi Gazete’de yayımladı. Toplam 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının görev yerleri açıklandı. İşte Çorum'a atanan yeni hakim ve savcılar….
HSK’NIN KARARIYLA BİN 351 YENİ ATAMA YAPILDI
HSK tarafından yapılan ad çekme sonucunda adli yargıya 1204, idari yargıya ise 147 hakim ve savcı adayı atandı. Atamalar, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince resmiyet kazandı.
Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Çorum'da da çeşitli mahkemelere çok sayıda yeni isim görevlendirildi. Bu kapsamda ağır ceza, aile mahkemesi, asliye hukuk, iş mahkemesi ve Cumhuriyet savcılıkları için bir atama listesi yayımlandı. İşte son Resmi Gazete'de yayımlanan atama listesinde yer alana hakim ve savcılar...
ÇORUM'DA GÖREV YAPACAK YENİ HAKİM VE SAVCILAR
Kararname kapsamında Çorum ve ilçelerinde görevlendirilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları şu şekilde belirlendi:
Muhammet Hanelçi - Çorum Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Semih Çelik - Çorum 3.Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
Ömer Faruk Öner - Çorum Cumhuriyet Savcılığı
Ali Doğukan Yücesoy - Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
Ahmet Sait Avcı - Bayat Cumhuriyet Savcılığı
Менмет Avcı - Alaca Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Baki Boduroğlu - Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı
Dilanur Çağla Ceylan - İskilip Cumhuriyet Savcılığı
Miraç Duman - Kargı Cumhuriyet Savcılığı
Hasan Doğukan Elmacıoğlu - Bayat Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hâkimliği
Feyza Gülseren - Alaca Asliye Hukuk Mahkemesi 1/2
Özcan Karaca - İskilip 2.Asliye Hukuk Mahkemesi
Hatice Kılıçarslan - Kargı Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hâkimliği
Sedanur Kılınç Taş - Sungurlu Hâkimliği Genel
Umut Savaşır - Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı
Muhammet Raşit Yıldız - Osmancık 3.Asliye Hukuk Mahkemesi
İdari Yargı Hâkim Adayları
Nursena Yanık - Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği
Gamze Öztekin - Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği
Sevim Uslu Pekmez - Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği