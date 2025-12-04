Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıya ilişkin atama listesini Resmi Gazete’de yayımladı. Toplam 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının görev yerleri açıklandı. İşte Çorum'a atanan yeni hakim ve savcılar….

HSK’NIN KARARIYLA BİN 351 YENİ ATAMA YAPILDI

HSK tarafından yapılan ad çekme sonucunda adli yargıya 1204, idari yargıya ise 147 hakim ve savcı adayı atandı. Atamalar, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince resmiyet kazandı.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Çorum'da da çeşitli mahkemelere çok sayıda yeni isim görevlendirildi. Bu kapsamda ağır ceza, aile mahkemesi, asliye hukuk, iş mahkemesi ve Cumhuriyet savcılıkları için bir atama listesi yayımlandı. İşte son Resmi Gazete'de yayımlanan atama listesinde yer alana hakim ve savcılar...

ÇORUM'DA GÖREV YAPACAK YENİ HAKİM VE SAVCILAR

Kararname kapsamında Çorum ve ilçelerinde görevlendirilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları şu şekilde belirlendi:

Muhammet Hanelçi - Çorum Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Semih Çelik - Çorum 3.Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

Ömer Faruk Öner - Çorum Cumhuriyet Savcılığı

Ali Doğukan Yücesoy - Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

Ahmet Sait Avcı - Bayat Cumhuriyet Savcılığı

Менмет Avcı - Alaca Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Baki Boduroğlu - Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı

Dilanur Çağla Ceylan - İskilip Cumhuriyet Savcılığı

Miraç Duman - Kargı Cumhuriyet Savcılığı

Hasan Doğukan Elmacıoğlu - Bayat Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hâkimliği

Feyza Gülseren - Alaca Asliye Hukuk Mahkemesi 1/2

Özcan Karaca - İskilip 2.Asliye Hukuk Mahkemesi

Hatice Kılıçarslan - Kargı Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hâkimliği

Sedanur Kılınç Taş - Sungurlu Hâkimliği Genel

Umut Savaşır - Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı

Muhammet Raşit Yıldız - Osmancık 3.Asliye Hukuk Mahkemesi

İdari Yargı Hâkim Adayları

Nursena Yanık - Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği

Gamze Öztekin - Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği

Sevim Uslu Pekmez - Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği