Vali Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e, 24 Kasım 1928 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanının verilişinin 94. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatan Vali Çiftçi bu günün “Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara en donanımlı şekilde hazırlayan, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ömrünü ve hayallerini bu ülkenin evlatlarına adayan öğretmenlerimizi bu anlamlı gün vesilesiyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli Öğretmenlerimiz; İlk emri “Oku!” olan bir dinin mensupları olarak bu düsturla yola çıkan ve bedeli hiçbir karşılıkla ödenmeyecek kadar değerli, saygın, onurlu ve sorumluluğu büyük kutsal bir mesleğe sahipsiniz. Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. Vatanımız gençlere, gençler de sizlere emanettir.

Sizlere emanet edilen yavrularımızı milli, manevi, kültürel değerlerimiz doğrultusunda, memleketini ve milletini seven, çalışkan, vicdanının sesini dinleyen birer fert olarak yetiştirmenin şeref ve gururu sizlerin olacaktır. Rehberliğinizle sadece öğrencilerimize değil bu ülkenin geleceğine de şekil vermektesiniz. Yarının güçlü Türkiye’si, sizin kutsal emekleriniz üzerinde inşa edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi şükran ve saygıyla anıyor, geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emekli öğretmenlerimizin de sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

