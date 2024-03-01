“Öğretmenler Odası Buluşmaları” programıyla öğretmenlerle bir araya gelen Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde bugüne kadar Cumhuriyet Ortaokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ortaokulu, İnönü Anadolu Lisesi ile Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda gerçekleşen buluşmalarda öğretmenlerle istişarede bulunarak görüş ve önerilerini aldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yol haritasını belirlerken öğretmenlerin katkılarını son derece önemsediklerini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, eğitim alanındaki gelişmeleri ve planları öğretmenlerle paylaştıklarını belirterek, “Başlattığımız bu programla okullarımızı ziyaret ederek tüm öğretmenlerimiz ile bir araya gelmenin gayreti içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin talep ve ihtiyaçlarını yerinde göreceğiz. Çorum’un eğitim kalitesinin artırılması ve eğitimde rol model olmak için sizlerle omuz omuza birlikte çalışacağız” dedi.