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Doğa Koleji, Cumhuriyet Lisesi, Yavruturna Ortaokulu, Sınav Anadolu Lisesi, Ada Koleji, Salim Akaydın Ortaokulu, Bilge Kağan Lisesi ve Bilgi Koleji katılım başvurusunda bulunduğu özel turnuvanın teknik toplantısı da dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve takım temsilcilerinin katıldığı teknik toplantıda kuralar çekildi. Çekilen kura sonunda A grubu Bilgi Koleji, Sınav Anadolu Lisesi, Salim Akaydın Ortaokulu ve Bilge Kağan Lisesi’nden oluşurken, B grubunda ise Doğa Koleji, Yavruturna Ortaokulu, Cumhuriyet Lisesi ve Ada Koleji takımları yer aldı.

8 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği turnuvada tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacak.

6 Kasım’da start alacak olan turnuvada ilk maç saat 19.00’da Doğa Koleji ile Ada Koleji, saat 20.00’de Bilgi Koleji ile Bilge Kağan Lisesi takımları karşı karşıya gelecek.