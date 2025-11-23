Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Meclis Başkanı Erol Karadaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlere sevgi, saygı ve minnet duygularını iletti.

Başaranhıncal ve Karadaş, öğretmenlerin tarih boyunca bilginin, ilerlemenin ve uygarlığın taşıyıcısı olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimiz sadece bireyleri değil, bir ülkenin yarınlarını şekillendiren gönül mimarlarıdır” ifadelerine yer verdi. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ sözünün, öğretmenlerin geleceğimizdeki yerini en güçlü şekilde ortaya koyduğunu vurguladılar.

Açıklamada, çağdaş dünyada güçlü bir yer edinmenin yolunun nitelikli eğitimden geçtiği belirtilerek, bu süreçte en büyük emeğin bilgiyle, sabırla ve fedakârlıkla görev yapan öğretmenlere ait olduğu ifade edildi. Öğretmenlerin sunduğu bilim temelli ve donanımlı eğitim sayesinde sorgulayan, özgüveni yüksek ve üretken nesiller yetiştiği; bu nesillerin de toplumsal gelişimin temel direğini oluşturduğu belirtildi.

Mesajın sonunda, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çocukların hayat yolculuğuna ışık tutan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü en içten duygularla kutlandı ve tüm öğretmenlere sevgi, saygı ve minnet sunuldu.

Muhabir: SELDA FINDIK