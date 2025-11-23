Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm öğretmenlere saygı ve minnet duygularını iletti. Açıklamada, öğretmenliğin bir meslekten öte, bilgelik ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görev olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada, öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi aktaran kişiler olmadığına dikkat çekilerek, “Öğretmenler, öğrencilerinin karakterini, duruşunu ve dünya görüşünü şekillendiren toplumun en güçlü rehberleridir” ifadelerine yer verildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözünün öğretmenliğin önemini en iyi şekilde anlattığı belirtildi.

Eczacılık mesleğinin temelinde bilgi, etik, insan sevgisi ve sorumluluk bilinci bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu değerlerin ilk olarak öğretmenlerden öğrenildiği vurgulandı. “Bugün mesleklerimizi gururla icra edebiliyorsak, bunun temelinde bizlere yol gösteren öğretmenlerimizin emeği vardır” denildi.

Mesajın sonunda, tüm öğretmenlere, emekli öğretmenlere ve ebediyete intikal eden öğretmenlere şükran sunuldu. Çorum Eczacı Odası, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR