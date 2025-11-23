Çorum Valisi Ali Çalgan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun gelişimindeki kritik rolüne vurgu yaparak tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Vali Çalgan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günün, öğretmenlerin değerini bir kez daha hatırlattığını belirtti. Öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda değerleri yaşatan ve toplumu şekillendiren birer rehber olduğunu ifade eden Çalgan, “Öğretmenlerimiz eğitim dünyamızın temel direkleridir” dedi.

Mesajında, Atatürk’ün “Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.” sözünü hatırlatan Çalgan, bu sözün öğretmenlerin Cumhuriyetin geleceğindeki tarihi sorumluluğunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Çağın bir bilgi çağı olduğunu dile getiren Vali Çalgan, bilgi üretiminin merkezinin eğitim kurumları olduğunu belirterek, “Bilgiyi geleceğe taşıyan ve ona değer katanlar öğretmenlerimizdir. Özgür düşünebilen, milli ve manevi değerlerle donanmış nesillerin yetiştirilmesi öğretmenlerimizin en temel sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, mesajının sonunda başta Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileyen Çalgan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

