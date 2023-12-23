Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda da Cuma günü güzel bir tesadüf yaşandı. CHP’ye giderek Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusu yapan Parti Eğitmeni Aslan Kaya, 45 yıl önce merkeze bağlı Ovasaray Köyü İlkokulu’ndan öğrencisi olan iş insanı Ömer Boyraz’la karşılaştı.

Öğretmen Aslan Kaya ve öğrencisi Ömer Boyraz aday adaylıklarını kamuoyuna birlikte açıkladılar.

Öğretmeni ile birde anısını paylaşan iş insanı Boyraz, “Bir gün derse geç kaldım. Sınıfa girmek için öğretmenimden izin istedim. Bana öğretmenim derse geç kalınmayacağını söyledi ve okkalı bir tokat attı. Atılan o tokat hayatımın dönüm noktası oldu. Artık ne işime nede randevularıma asla geç kalmıyorum. Bana tokat atan o eli huzurunuzda öpüyorum” dedi.

TOKAT YEDİĞİ ELİ ÖPTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı olan Ömer Boyraz; 45 yıl önce derse geç kaldığı için kendisine tokat atan ve aynı partinin Belediye Meclisi üyesi aday adayı olan Öğretmen Aslan Kaya’nın elini öptü. Duygu dolu anların yaşandığı o anlar partililer tarafından ayakta alkışlandı.

ÖMER BOYRAZ KİMDİR?

1964 yılında Çorum Merkez Ovasaray Köyü'nde dünyaya geldi.

Ömer Boyraz evli ve üç çocuk babası.