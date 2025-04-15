Emekli Fransızca Öğretmeni Saadet Oral'ın eşi, Güvenç Oral ve Övünç Özer'in babaları, Cansu Oral ve Mehmet Özer'in kayınpederi, emekli Belediye İmar İşleri Müdürü Ayşe Cancanoğlu'nun eniştesi (ablasının eşi), E.Fransızca Öğretmeni Orhan Oral (81), bugün saat 15.00 sıralarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Öğretmen Orhan Oral'ın cenazesi yarın (16 Nisan 2025 Çarşamba günü) Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.