Çorum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen Turizm Haftası’nın açılışı, Çorum Müzesi’nde düzenlenen törenle yapıldı.

Vali Yardımcıları Cengiz Nayman ve Yeliz Mercan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müze Müdürü Metin Çakar, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, turizm kuruluşlarının paydaşları ile yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde Vali Yardımcıları Cengiz Nayman ve Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın konuşmalarının ardından UNESCO ve Alan Yönetim Uzmanı Şehir Plancısı Namık Kemal Döleneken tarafından konferans verildi.

Döleneken, dünyada UNESCO miras listesinde 1223 varlık varken, Türkiye’de bu rakamın 21 olduğunu ve bu 21’in 1 tanesinin ise Çorum’daki Hattuşa antik kenti olduğunu söyledi.

Döleneken’in konferansının ardından “Kadim Tarihin Medeniyeti Hititler” Karma Resim Sergisi ve Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisinin yer aldığı açılışta Hitit Ekmeği sunumu yapıldı.