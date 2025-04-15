Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, kaldırım işgalleri konusuna dikkat çekerek büyük bir farkındalık örneği gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kaldırım işgalleri ile ilgili Çorum Web TV’ye açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Kabakçı “Çorum’umuz %95 oranında kaldırımlarında yol izi bulunan erişilebilirlik anlamında örnek gösterebilecek durumda. Görme engelli bireyler için bir yön bulma aracı olan bu alanların işgali bizlerin de bağımsız hareket kabiliyetlerini kısıtlayabiliyor. Bu mağduriyetimize karşı farkındalık oluşturan başkanımıza hassas davranışından ötürü minnettarız. Kendisini gönülden seviyoruz” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi