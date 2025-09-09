Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak olan Kaymakam Nayman, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

Kaymakam Nayman, çocukların eğitim yolculuklarının önemine vurgu yaparak, “Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ