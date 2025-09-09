Çorum’un Mecitözü ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi servis araçları denetlendi. Kaymakam Fatma Gül Nayman, İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleriyle birlikte YBO servis araçlarını bizzat yerinde inceleyerek sürücüler ve öğrencilerle görüştü.

Denetim sırasında servis şoförlerine trafik güvenliği ve öğrenci taşımacılığına ilişkin kurallar hatırlatılırken, öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Nayman, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi