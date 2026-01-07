İskilip’in tescilli lezzeti İskilip Dolması, yüzyıllardır ilçenin kültürel mirasını yaşatan özel bir yemektir. Dolma; çorbası, un helvası ve sirke salatası ile birlikte bir bütün olarak sunulur.

Son günlerde bazı televizyon kanallarında yapılan tanıtımlarda sirke salatasının “cacık” olarak adlandırılması, ilçe halkının tepkisini çekti.

İskilip kültürünü yakından bilenler, bu hatanın hem yemeğin özgünlüğünü gölgelediğini hem de yıllardır süregelen geleneğin yanlış tanıtılmasına sebep olduğunu belirtiyor.

İskilipli vatandaşlar, özellikle ulusal ekranlarda bu tarz tanıtımlar yapılırken yöresel isimlere ve geleneksel sunum şekline dikkat edilmesini istiyor.

Muhabir: Haber Merkezi