Bulgaristan’ın kültür ve sanat kenti Plovdiv’de düzenlenen “7 Tepelerin Altında” Türk–Bulgar Dostluk Sergisi’nde Çorumlu görsel sanatlar öğretmenleri ve emekli resim öğretmenleri eserleriyle uluslararası platformda yer aldı.

Türkiye Cumhureyeti Filibe Başkonsolosluğu himayesinde Balkanlar ile Türkiye arasında sanat yoluyla kültürel işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan AINORA International Art tarafından, ressam ve şair Aynur Mahmudova Kaplan küratörlüğünde düzenlenen sergi kapsamında 30 Türk ve 30 Bulgar sanatçı bir araya geldi.

Sergi, Plovdiv Belediye Sanat Galerisinde, Plovdiv Ressamlar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

BAŞKONSOLOS EMRE

MANAV AÇILIŞI YAPTI

Serginin açılışını T.C. Filibe Başkonsolosu Emre Manav yaptı. Manav, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki tarihsel ve kültürel ortaklıklara dikkat çekerek, bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerin artırılarak sürdürülmesinin önemini vurguladı.

ÇORUMLU SANATÇILAR

PLATFORMDA YER ALDI

Uluslararası nitelik taşıyan sergiye, ilimizde görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri ile emekli resim öğretmenleri de katılım sağladı. Farklı sanatsal anlayış, teknik ve anlatım biçimlerinin bir araya geldiği sergi, çok sesli ve çok kültürlü bir sanat ortamı oluşturdu. Sergide yer alan eserler, Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikimini çağdaş sanat diliyle buluşturarak kültürel çeşitliliğin güçlü bir yansımasını sundu.

Çorum’u ve Türkiye’yi temsilen sergiye katılan sanatçılar; Alper Türkyılmaz, Burhan Esen, Çorum Sanat Eğitim Derneği Başkanı Bünyamin Ağbal, Çiğdem Kalkan Ağbal, Emine Şener Cerrahoğlu, Pervin Özmen ve Sebahat Yılmaz (görsel sanatlar öğretmenleri) ile Nilgün Ayşecik Çevik ve Seval Sağlam (emekli resim öğretmenleri) oldu.

Söz konusu sanatçılar, sergiledikleri eserlerle Çorum’u ve ülkemizi uluslararası sanat platformunda başarıyla temsil etti.

