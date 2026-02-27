Yeşilay Osmancık ilçe temsilciliğince, öğrencilere yönelik Yeşilay tanıtım ve teknoloji bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi.

Yeşilay’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildi, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla sunum yapıldı.

Eğitimciler Erdem Başkaya ve Şener Demir, öğrencilerle teknoloji kullanımında karşılaşılabilecek riskler, ekran bağımlılığının olası zararları ve sağlıklı dijital alışkanlıkların önemi hakkında bilgi aktardı.

Yeşilay Osmancık Temsilcisi Eşref Vural, gençlerin her türlü bağımlılıktan korunması gerektiğini bildirdi.

Farkındalık etkinliğiyle öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Vural, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Muhabir: Anadolu Ajansı