Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Çorum ziyaretini değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum’a gerçekleştirdiği ziyaretin şehrimiz adına son derece kıymetli ve anlamlı olduğunu dile getiren Nuri Kuşcu, "Sayın Bakan’ın geçmişte Çorum Valiliği görevinde bulunmuş olması, ilimizin sorunlarını, beklentilerini ve potansiyelini yakından bilmesi bakımından önemli bir avantajdır.

Çorum’da görev yaptığı dönemden itibaren hemşehrilerimizle güçlü bir bağ kuran Sayın Bakanın, bugün ülkemizin en önemli makamlarından birinde görev alması şehrimiz açısından büyük bir fırsattır. Ayrıca Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ile olan yakın diyaloğu, yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir unsurdur.

Bu nedenle Sayın Bakanın Çorum ziyareti yalnızca protokol gereği yapılan bir program değil; yıllardır hak ettiği yatırımları yeterince alamadığı düşünülen Çorum için yeni bir dönemin başlangıcı olmalıdır. Uzun yıllar boyunca adeta 'öksüz evlat' muamelesi gördüğünü düşündüğümüz şehrimizin artık güçlü bir temsilcisi bulunmaktadır.Nihayet Çorum’un bir bakanı olmuştur" dedi.

Bakan Çiftçi’nin ziyaret programı kapsamında hangi siyasi partileri ziyaret ettiğini tartışma konusu yapmanın gereksiz olduğunu belirten Kuşcu, "Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin olduğu bir ortamda Sayın Bakanın hangi partiyi ziyaret ettiginin ne önemi var. Bunlarla uğraşmak yerine Çorum’un ortak menfaatlerine odaklanmak gerekmektedir.

Buradan iktidar partisi yetkililerine de çağrımızdır: Artık bir bakanınızda var. Çorum için ortaya çıkan bu önemli fırsat iyi değerlendirin. şehrimizin yıllardır beklediği yatırımlar, projeler ve kalkınma hamleleri hızla hayata geçirin. Bizler, Çorum’un menfaatine olacak her adımı desteklemeye; şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması için yapıcı katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR