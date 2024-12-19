Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yeni işyeri açmak isteyen girişimci adaylarına rehberlik yapmanın amaçlandığı toplantıda Dal, girişimci adaylarının doğru iş alanını seçtikten sonra izleyecekleri adımlar ve KOSGEB'in sunduğu destekler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerinin ücretsiz olduğunu belirten Dal, doğru bilgilere ulaşmak için www.kosgeb.gov.tr internet sitesinin kullanılabileceğini ya da yerel müdürlüklerle iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Soru-cevap bölümünde ise öğrenciler, girişimcilik ile ilgili merak ettikleri soruları uzmanına yönelterek, mezuniyet sonrası KOSGEB’in sağlayacağı destekler hakkında bilgi sahibi oldular.

Editör: KEMAL YOLYAPAR