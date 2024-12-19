Çorum kamuoyundan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İsimlendirme Komisyonu’nun kararı ile diş hastanesine Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu’nun ismi verildi. İsimlendirme sürecinin takibinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Halit Çağdaş’ın yakından takip ettiği ve sürecin kısa sürede tamamlanmasını temin ettiği öğrenildi.

Şehit Ömer Emiroğlu kimdir?

Çorum’un tanınmış Emiroğlu Ailesi’nden merhum Şener Emiroğlu’nun oğlu Ömer Emiroğlu, 1967 doğumluydu. Diş Hekimi oldu ve “Jandarma Diş Tabip Asteğmen” olarak vatani görevini yapmaya başladı. 24 Aralık 1991 tarihinde, 24 yaşında, terör örgütünün Şırnak Bestler-Dereler Karakolu’na yaptığı baskın sırasında, “vatan topraklarını böldürmeme mücadelesinde” şehit düştü ve Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ne devlet töreniyle defnedildi.

Şehit Ömer Emiroğlu’nun annesi Aysel ve babası Şener Emiroğlu hayatta olmadığı için, en yakın akrabaları olarak Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Çorum Barosu eski Başkanı Av. Uğur Küçük, geçen yıl İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle başvurarak, Şehit Diş Hekimi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun adının, yapımı bitmek üzere olan ve bu yıl içinde hizmete açılması beklenen Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne verilmesini talep etmişlerdi.

Editör: HABER MERKEZİ