Yıl boyunca sürecek olan bu eğitim programlarına dair bir açıklama yapan Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, bu çalışmanın geleceğin teminatı olan gençler için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

İl Müdürü Göktekin, protokol kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Gıda israfını önlemek, gıda hijyenini teşvik etmek ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında önemli bir iş birliğine imza atılmıştır. Bu protokol çerçevesinde, okullarımızda 'gıdanı koru' kampanyasıyla bağlantılı eğitim programları yıl boyunca devam edecektir” dedi.

Göktekin, açıklamasının devamında, bu eğitimlerin genç kuşakların bilinçlenmesi açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, “Gelecek nesillerin sağlıklı, sürdürülebilir ve israf etmeyen bireyler olarak yetişmesi hem ülkemizin gıda güvenliği hem de küresel anlamda çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu eğitimlerle, öğrencilerimize gıda israfını önlemenin yanı sıra hijyen kurallarına uymanın ve sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini de öğretmeyi amaçlıyoruz.

Yıl boyunca devam edecek eğitim programlarında ‘gıdanı koru hareketinin prensipleri’, ‘gıda israfının ekonomik ve çevresel etkileri’, ‘gıda hijyeni ve güvenliği’, ‘sürdürülebilir beslenme ve tarım’ konularında eğitim verilecek” ifadelerini kullandı.

Bu eğitimlerin öğrencilerin yanı sıra ailelere ve toplumun geniş kesimlerine de ulaşacağını kaydeden Göktekin, “Gıdaya sahip çıkmak, onu israf etmeden değerlendirmek ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu noktada her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Gıdamızı koruyalım, geleceğimizi garanti altına alalım açıklamasında bulundu” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR