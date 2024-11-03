Ziyarette öğrenciler, son dönemlerde yaşanan afetler göz önünde bulundurulduğunda özellikle acil durumlarda nerenin aranması gerektiğinin bilinmesi ve işleyişin nasıl olduğu konusu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tek numarada toplanmasının amacı anlatıldı ve Bakanlık koordinesinde bu çalışmanın olumlu geri dönüşleri paylaşıldı.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizde farklı acil çağrı durumları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş) hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tek numara (112) altında toplanması için 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi Bakanlığımız koordinesinde yürütülmektedir” denildi.

Editör: SELDA FINDIK