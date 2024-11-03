Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Boğazkale, İskilip, Bayat ve Laçin Belediye Başkanlıklarının sundukları projelere toplam 400 bin, ilçedeki merkez ve köy derneklerinin uygun görülen projelerine ise toplam 1.375.000 lira ödenek sağlandı. Böylece il genelinde toplamda 1.775.000 lira ödenek yerel projelerin hayata geçirilmesi için kullanıma sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2025 yılı proje başvurularının en az 2 ay öncesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Çorum merkez ilçe ve köylerinde faaliyet gösteren dernekler ile tüm belediyelerin proje başvurularını zamanında yapmaları ve gerekli bilgileri Müdürlüğün Kültür Servisinden temin edebilecekleri belirtildi.

Bu destek, Çorum’daki kültürel, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlarken, yerel projelerin gerçekleştirilmesine de önemli bir destek sunuyor. Yerel yönetimler ve dernekler için sunulan bu fırsat sayesinde daha fazla projeye katkı sağlanarak il genelinde kalkınmaya yönelik adımlar atılmaya devam edilecek.

Editör: HABER MERKEZİ