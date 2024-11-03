Çorum'da, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması amacıyla çalışmalar yürüten İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2024 yılı 4. Olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında yapıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür ve çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün (İŞKUR) faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda alan/dal açılması ve kapatılması talepleri değerlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, meslek lisesi mezunu gençlerin, mezun oldukları alanlarda İŞKUR tarafından düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılması durumunda günlük cep harçlıklarının yüzde 30 oranında artırılarak (850,09 TL) ödenmesine karar verildi. Bu kararın işverenler ve meslek liseleri son sınıf öğrencileri ile mezunlarına duyurulması için gerekli adımlar atılacak.

Ayrıca, toplantıda İŞKUR ile Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı (ÇESOB) arasında, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası bünyesinde İŞKUR hizmetlerinin sunulması amacıyla “İŞKUR Hizmet Noktası” kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu ve Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür tarafından gerçekleştirildi.

Editör: Haber Merkezi