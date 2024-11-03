Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 337 bin Euro olarak belirlendi. Bu tutarın 36 bin Euro’luk kısmı, Çorum Valiliği tarafından eş finansman olarak sağlandı.

Toplantıda, açılış konuşmaları, proje sunumları, protokol konuşmaları ve plaket takdim töreni düzenlendi. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, projeye dair yaptığı konuşmada, genç istihdamına katkı sağlayan projenin 15 ay süresince 50 gence çeşitli eğitimler verdiğini belirtti. Ayrıca, arı sütü ve arı zehri gibi yüksek katma değerli arı ürünlerinin üretiminde elde edilen başarıların önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, proje süresince tamamlanan çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen sonuçları gösteren bir proje tanıtım filmi de izletildi. Eğitim alan 50 kursiyere ve projeye destek veren kurum temsilcilerine plaket takdim edildi. Program, katılımcılarla yapılan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR