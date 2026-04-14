Sungurlu Kertme Köyü Muhtarı Engin Karakoç, Polat ismini verdiği kurbanlık boğasını 400 bin liraya sattığını söyledi.

Karakoç tarafından özel olarak yetiştirilen ve “Polat” ismi verilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğa 400 bin liraya alıcı buldu. Engin Karakoç’un küçüklüğünden beridir özenle yetiştirdiği 2,5 yaşında ki simental cinsi boğa köyde heybetiyle ilgi çekmeyi başardı. Boğa Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala yaklaşık 1 ton 100 kiloya ulaştı.

Köy Muhtarı Engin Karakoç, “Her yıl kurban bayramı öncesi satmak üzere büyükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Bu yılda kurbanlıkları satışa çıkardık. Polat adını verdiğimiz boğamızda bunlardan bir tanesi. Buzağıdan beri büyütüyoruz. Özenle beslediğimiz boğamız yaklaşık 1 ton 100 kilo ağırlığında. Onu çok seviyoruz ama ayrılık vakti geldi artık. Alıcısına hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.