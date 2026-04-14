Mustafa Köroğlu, seçim sürecinin birlik ve dayanışmanın güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yaptığı açıklamada, bugüne kadar sendika çatısı altında emekçilerle birlikte omuz omuza yürüdüklerini belirten Köroğlu, “Emeğimizi ve alın terimizi birlikte büyüttüğümüz sendikamızda önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Bu seçimler, ortak irademizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağımız kritik bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca işçinin yanında olmaya, sahada aktif rol almaya ve sorunlara çözüm üretmeye gayret ettiğini dile getiren Köroğlu, önceliklerinin her zaman emekçinin hakkını korumak olduğunu söyledi.

Aynı sorumluluk ve kararlılıkla yeniden göreve talip olduğunu açıklayan Köroğlu, üyelerden destek istedi. Seçimlere katılımın önemine dikkat çeken Köroğlu, sendika üyelerine sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulunarak, “En büyük gücümüz, sizlerin sandığa yansıyan iradesidir. Belirlenen gün ve saatlerde kurulacak sandıklarda oy kullanmanızı önemle rica ediyorum” dedi.

Mustafa Köroğlu açıklamasını, “Birlik varsa güç vardır, güç varsa kazanım vardır” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi