İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Turizm Haftası dolayısıyla hazırlanan programa tüm vatandaşları davet ederek, hafta boyunca kültürel mirasın tanıtımına yönelik etkinliklerin yoğun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Program kapsamında ilk etkinlik bugün (14 Nisan 2026 Salı günü) akran eğitimi ile müze ve ören yeri gezileriyle başlayacak. Çorum Müzesi, Alaca Höyük ve Boğazköy müzeleri ile ören yerlerinde düzenlenecek gezilerde katılımcılara bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak.

Turizm Haftası’nın açılışı ise yarın (15 Nisan 2026 Çarşamba günü) saat 11.00’de Boğazköy Müzesi’nde düzenlenecek. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açış ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. “Geçmişten Günümüze Boğazkale’den Görünümler” adlı film gösteriminin yapılacağı etkinlikte, akademisyenler tarafından Eskiçağ’da Anadolu’da yazı ve diller ile yazının doğuşu konularında sunumlar yapılacak. Programda ayrıca müzik dinletisi, sergi açılışları, animasyon gösterileri ve çocuklara yönelik atölye etkinlikleri de yer alacak.

Etkinlikler kapsamında 16 Nisan 2026 Perşembe günü Çorum Müzesi’nde öğrencilerle birlikte atölye çalışmaları olacak. 17 Nisan 2026 Cuma günü ise Gümgüm ve Örencik Şelaleleri’nde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

Turizm Haftası kapsamında 20 Nisan 2026 Pazartesi günü okullarda müze ve ören yeri tanıtımlarının yapılacağı akran eğitimi programı gerçekleştirilecek. 21 Nisan 2026 Salı günü ise Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda kültür koruyucuları eğitim programı düzenlenecek.

Çorum’da bir hafta boyunca sürecek Turizm Haftası etkinlikleri ile kentin tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

