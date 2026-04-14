Tıbbi mümessillerin, ilaç ve tedavi süreçlerine ilişkin bilimsel bilgilerin doğru, güncel ve güvenilir şekilde sağlık profesyonellerine ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Afacan, sahada büyük bir özveriyle görev yaptıklarını ifade etti.

Afacan açıklamasında, “Tıbbi mümessiller yalnızca bir tanıtım görevi üstlenmemekte, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sunan, bilgi akışını sağlayan ve sağlık ekosisteminin önemli bir parçası olan bir görevi icra etmektedir” dedi.

Gelişen tıp dünyasında doğru bilginin zamanında ve eksiksiz aktarılmasının hasta sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Afacan, bu noktada tıbbi mümessillerin rolünün sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından da büyük değer taşıdığını kaydetti.

Afacan, açıklamasının sonunda sağlık alanında önemli bir görev üstlenen tüm tıbbi mümessillerin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi