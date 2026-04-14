Vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti. Koyunbaba Türbesi’nde düzenlenen yağmur duası ve şükür kurban etkinliğine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Muhtar Veli Serttaş, bazı partililer ve köy halkı katıldı.

Tahtasız ve beraberindeki meclis üyeleri, köy halkı ile sohbet ederek talepleri dinledi. Tahtasız, “Allah dualarımızı kabul etsin. Çiftçimizin hasadı bol, bereketi bol olsun, yılı huzur ve refah içinde geçsin” ifadesini kullandı.

