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Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Yönetici, sağlık ve bakım görevlileri günün 24 saati süren işleri hakkında ayrı ayrı sunum yaptılar. Bu zor görevleri yerine getiren tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Zihinsel, bedensel, ruhsal tüm engellilere sahip çıkan Devletimize de minnettarız. İnşallah, bu tür ziyaretlerimiz gençlerimizde engelli ve yaşlılarımıza karşı bir bilinçlenmeye katkı sağlar. Görerek, işiterek yerinde eğitimler her zaman daha faydalı ve kalıcı oluyor. Bulunduğu yerde insanlığa faydalı işler çıkaran herkese selam olsun" ifadeleri kullanıldı.