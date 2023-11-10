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Okulda düzenlenen kermese, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de yoğun ilgi gösterdi. Kermeste, el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra, geleneksel lezzetlerin de satışı yapıldı.

Katılımcılar, aldıkları ürünlerle Filistin'e destek olmanın gururunu yaşadılar. Düzenlenen kermesten edilen gelirin tamamı öğrenciler tarafından Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere banka hesabına yatırıldı.

Kermese katılan vatandaşlar, bu güzel ve anlamlı yardım faaliyetlerini sonuna kadar desteklediklerini ve Filistinli Müslüman halkın yanlarında olduklarını belirtiler.



Vatandaşlar, Filistin'e yapılan bu tür yardımların, insani değerlere örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, duyarlılıkları ile örnek olan Sunguroğlu İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerine teşekkür ettiler.