ÜniAr tarafından yapılan araştırmaya göre Çorum, öğrenci memnuniyeti sıralamasında gerilerde yer aldı. Türkiye genelinde 40 bin öğrencinin katıldığı araştırmada, Çorum 71 şehir arasında 53. sırada kendine yer buldu.

ÜniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından yapılan ve 2024 yılını kapsayan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Depremden etkilenen 11 ilin hariç tutulduğu çalışmada, öğrenci memnuniyeti toplam 71 şehir üzerinden değerlendirildi. Öğrencilerin; ulaşım, barınma, sosyalleşme, güvenlik ve yerel halkın tutumu gibi kriterlere göre yaptığı puanlamada yalnızca 7 şehir “tam not” aldı.

ÇORUM, 47 PUANLA “FF” SEVİYESİNDE

Araştırmanın sonuçlarına göre Çorum, ortalama 47 memnuniyet puanıyla 71 şehir arasında 53. sırada yer aldı. Bu puanlama ile Çorum, ÜniAr’ın memnuniyet derecelendirmesinde “FF” yani en düşük seviyede sınıflandırıldı.

Öğrenci memnuniyetinin en düşük olduğu 41 il arasında bulunan Çorum, geçtiğimiz yıllara kıyasla dikkat çekici bir gelişme kaydedemedi.

Türkiye genelinde yalnızca 7 şehir “A+” derecesiyle en üst memnuniyet kategorisine girebildi. Öğrenci memnuniyetinin en yüksek olduğu şehir Eskişehir oldu. 90 puanla zirvede yer alan Eskişehir’i sırasıyla Mersin (89), Ankara (88), Edirne (86), Çanakkale (85), Balıkesir (85) ve İstanbul-Asya Yakası (85) takip etti. Bu şehirler; öğrenciye sundukları yaşam kalitesi, barınma koşulları, toplu taşıma imkânları ve sosyalleşme olanaklarıyla öne çıktı.

Muhabir: Haber Merkezi

MEMNUNİYETİ EN DÜŞÜK 10 İL DOĞU VE İÇANADOLU’DAAraştırma sonuçlarında memnuniyetin en düşük olduğu iller de dikkat çekti. Listenin son sırasındaki Muş, 28 puanla 71. oldu. Hakkâri, Şırnak, Bingöl, Bayburt, Yozgat ve Iğdır gibi iller de 30 puan bandında yer aldı ve “FF” seviyesinde değerlendirildi. Bu illerde barınma sorunları, ulaşım kısıtlılığı ve sosyal alan eksiklikleri, memnuniyetsizliğin başlıca nedenleri arasında gösterildi.ÇORUM’DA SOSYAL İMKAN VE YURT YETERSİZLİĞİ ÖNE ÇIKTIHitit Üniversitesi’nde eğitim gören birçok öğrenci, sosyal imkanların kısıtlılığı ve yurt kapasitesinin yetersizliği gibi sorunlara dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin öğrenci dostu politikalar geliştirmemesi, şehirde geçici olarak bulunan genç nüfusun kentle bütünleşememesine neden oluyor. Ayrıca kültürel etkinlik eksikliği, sinema ve tiyatro gibi sosyal faaliyet alanlarının azlığı da öğrencilerin memnuniyetsizlik gerekçeleri arasında yer alıyor.41 ŞEHİR SINIFTA KALDIÜniAr araştırmasında “FF” kategorisinde yer alan 41 şehir arasında Çorum’un yanı sıra şu iller de yer aldı: Muş, Hakkâri, Şırnak, Bingöl, Bayburt, Yozgat, Iğdır, Çankırı, Karaman, Uşak, Kars, Aksaray, Ağrı, Bitlis, Batman, Gümüşhane, Tokat, Afyonkarahisar, Kastamonu, Siirt, Mardin, Erzincan, Niğde, Ardahan, Kırıkkale, Amasya, Burdur, Nevşehir, Rize, Van ve Tunceli.TERCİHLERDE ŞEHİR ÖNE ÇIKTIUzmanlar, öğrencilerin üniversite tercihlerinde akademik başarı kadar şehrin yaşam koşullarına da dikkat ettiğini belirtiyor. Özellikle ulaşım kolaylığı, barınma ücretleri, sosyal yaşam, güvenlik ve öğrenciyi kucaklayan halk yapısı gibi kriterler üniversite tercihlerini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda yapılan araştırma, tercih sürecinde adaylara yol gösterici nitelikte değerlendiriliyor.