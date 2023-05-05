Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı. Hürriyet İlkokulu öğrencileri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde oluşturulan hayvanat bahçesini ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Veteriner İşler Müdürlüğü personeli, tesis içerisindeki hayvanları tanıttı. Öğrenciler yanlarında getirdikleri mama ve yiyeceklerle hayvanları besledi.

Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, tavuk, ördek, kaz ve hindi, koyun, keçi, sülün, tavus kuşu, tavşan, keklik gibi hayvanları yakından gören öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı. Öğrenciler hayvanları ziyaret ettikten sonra hayvanat bahçesi içerisindeki çocuk parkında piknik yapıp eğlendi.

Ziyarette öğrencilere Çorum Belediyesi tarafından hayvan figürlü boyama kitapları hediye edildi.

(Haber Merkezi)