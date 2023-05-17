Konferansa Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri konuşmacı olarak katıldı. Dernek üyelerinin braille alfabesi ile yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve manasının okunmasıyla başlayan programda Dernek Başkanı Şaban Kabakcı, Braille alfabesini ve baston kullanımının önemine değindi. Okul öğrencileri hazırladıkları soruları görme engelli dernek üyelerine sordular. Özellikle öğrenciler görme engelli birini gördüklerinde nasıl yardım edebileceklerini, teknolojik aletleri nasıl kullandıklarının yanı sıra birçok bilgiyi öğrendiler.