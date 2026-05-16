İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesi çerçevesinde fidan dikim etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ÇEDES Değerler Kulübü öğrencileri, Çorum Belediyesi Nadık Ağaçlandırma Alanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmada toplam 50 fidan toprakla buluşturuldu.

Yetkililer, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerken, ÇEDES Projesi kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Projenin, öğrencilerin hem doğaya karşı duyarlılığını artırmayı hem de değerler eğitimi kapsamında sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediği ifade edildi.

