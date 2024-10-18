YEDAM personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Ali Yenur Kantar ve Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Sosyal Çalışmacı Hacer Yıkılmaz Mantı tarafından Yavuz Selim İlkokulu, İsmetpaşa İlkokulu, Sungurlu Fen Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Sungurlu Anadolu Lisesi ve Fatih Ortaokulu öğrenci ve velilerine yönelik “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi” verildi.

Hem öğrenci hem de velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmenin önemi vurgulandı.

Editör: İHA AJANS