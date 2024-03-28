Şükriye Ç. idaresindeki 06 MJG 05 plakalı otomobil ile Ömer T.'nin kullandığı 19 S 0087 plakalı öğrenci servisi Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Kazada okul servisinde bulunan 15 ögrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.