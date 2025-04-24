Adana’da 80 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesisle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Ofis Yem’in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, “Adana hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla sürdürülebilir büyümemizin simgesi. Ankara, Manisa ve Kars’ta bulunan tesislerimizle Türkiye’nin dört bir yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklerken, Adana’da da Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027’de devreye alacağımız Samsun tesisimizle bu coğrafi yayılımı sürdüreceğiz” dedi.

Adana fabrikasının 18 milyon dolar yatırımla tamamlandığını belirten Taşkaldıran, "Gelecek 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım projeksiyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda bir sonraki hedefimiz Samsun’da yeni bir fabrika inşa etmek. Ayrıca Polatlı’daki arazi yatırımımızla da gelecek dönemde Ankara'daki üretim kapasitemizi artırma planımız mevcut" dedi.

Taşkaldıran, "2024 sonu itibariyle Ankara’da hayata geçirdiğimiz 13 milyon dolarlık GES yatırımımızla kendi enerjimizi üreterek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ayrıca Malatya ve Çorum’da 8 milyon dolarlık ilave GES yatırımları planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS