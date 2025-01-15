Ödüllü yazar “Hayatın Bam Teli”, “Vadesi Dolmuş Sözler”, “Dejenere Edebiyat”, “Modumuza Göre”, “Ruh Tefecileri” ve “Yorgunlar Rıhtımı” adlı eserlerini e-kitap olarak “Play Kitaplar” uygulamasında yayınladı.

Deneme türündeki eserlerle Betül Fırat, duygu ve düşüncelerini dahası hayata karşı duruşunu sergiliyor. Fırat, “Hayatta ve dünyaya bakışı herkesin farklı olmakla birlikte ortak bir payda da buluşmamız gerektiğinin altını çizmek isterim. Ortak değerler toplumları bir arada tutan olgular olmasıyla birlikte, toplumun değer yargılarında da değişimlerin olması gerektiğini de vurgulayabilirim; en azından toplumun hatalı huylarını değiştirmemiz açısından yararlı olabilir” dedi.

Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” isimli kitabıyla yazarlığa adım attı. 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Edebiyat alanında sürekli çalışan Betül Fırat aynı anda 2022 yılında “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluşmuştu. 2022’nin sonunda da “Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var” ve çocuk romanı olan “Kayıp Lapis Lazuli” ile okuyucunun karşısına tekrar çıktı. 7. Kitabı olan “Öykü Muhiti” öykü kitabıyla okurlarının karşısına çıktı. Yine 8. Kitabı olan “Ay Işığında Hikâyeler” adlı öykü kitabıyla okurunun karşısına çıktı. Son olarak da 9. Kitabı olan "Şair Rıhtımında Şiirler" ile okurun karşısında. 10. Kitabı "İstiridye Kızı" çocuk romanı ile çocukların ve gençlerin kalbini kazanacak. Şimdi de 6 ayrı kitabı ile eser sayısını 16’ya çıkarmış durumda ve okurlarını beklemekte. Ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor.

Kısa zamanda 16 kitaba birden imza atan Fırat, “Bir Başarı Öyküsü” olarak edebiyat ve sanat hayatına devam ediyor. Aynı zamanda köşe yazarlığına da devam etmekte. Diğer yandan da güfte ve şarkı sözü yazarlığı yaparak güftelerini besteletmekte ve kanalında yayınlamakta. Çok yönlü olan Ödüllü Yazar ve Şair Betül Fırat’ın gerekse aldığı ödüller gerekse eserleri büyük ilgi topladı. Giderek büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Fırat, yeni projelerle edebiyata katkı sunmaya devam etmek istemekte.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi doğdu. Liseyi Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir. %40 bedensel engellidir.

Çeşitli basılı ve web gazeteleri ve de web edebiyat sayfalarında köşe/deneme/öykü yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda yazar, Yazar Betül Fırat, youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve güfteleri besteleterek yayınlamaktadır. 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı da yapmaktadır. Bir Başarı Öyküsü olarak anılmaktadır.

ESERLERİ

● Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)

● Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)

● Heybemden Dökülen Öyküler (Öykü Kitabı, 2022)

● Siyah Şapkalı Adam (Polisiye Roman, 2022)

● Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var (Deneme, 2022)

● Kayıp Lapis Lazuli (Çocuk Romanı, 2023)

● Öykü Muhiti (Öykü Kitabı, 2023)

● Ay Işığında Hikâyeler (Öykü Kitabı, 2024)

● Şair Rıhtımında Şiirler (Şiir Kitabı, 2024)

● İstiridye Kızı (Çocuk Romanı, 2024)

● Hayatın Bam Teli (Deneme, 2024)

● Vadesi Dolmuş Sözler (Deneme Kitabı, 2024)

● Dejenere Edebiyat (Deneme Kitabı, 2024)

● Modumuza Göre (Deneme Kitabı, 2024)

● Ruh Tefecileri (Deneme Kitabı, 2024)

● Yorgunlar Rıhtımı (Deneme Kitabı, 2024)

KATILDIĞI ANTOLOJİLER:

● Sisli Gece (Antoloji kitabı, 2022)

● Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2022)

● Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi (Antoloji Kitabında derleyen ve şair, 2022)

● Şah-ı Şiirler 5 (Antoloji, 2022)

● Edebiyat Yolculuğu (Antoloji, 2022)

● Edebiyat Bahçesi (Antoloji, 2023

● Yaşam Ezgileri (Antoloji, 2023)

● Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Antolojisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2023)

● Hemera (Antoloji, 2023)

● Sevi (Antoloji, 2023)

● Dil İşçileri (Antoloji, 2024)

● Yaşamın Kıyısından (Antoloji, 2024)

● Şair Masası (Antoloji, 2024)

● Edebi yansımalar (Antoloji, 2024)

● Güzide Kalemler (Antoloji, 2024)

● 10 Kasım Ölümsüz Tarih (Antoloji, 2024)

● Umut 40 Yazar 40 Öykü (Antoloji, 2024)

● Nadide Kalemler (Antoloji, 2024)

BESTELENEN ŞİİRİ:

● Kimine Sevdadır, Kimine Cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)

● Yalan mı? (Bestelenen Şiiri, 2022)

● Bendim Ben (Bestelenen Şiiri, 2023)

● Gönlüm (Bestelenen Şiiri, 2023)

● Alnımın Yazısı (Bestelenen Şiiri, 2023)

● Gurbetimsin (Bestelenen Şiiri,2023)

● Aşkımın İsyanında Ahım (Bestelenen Şiiri,2023)

● Sevda Vurgunu (Bestelenen Şiiri, 2024)

● 25 Bestelenmiş Şarkı Sözü de pop, rap, rock türünde yayınlanmıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER:

● 2022 Altın Kalemler Mansiyon Ödülü (Şanlı Bayrağım)

● Yılın En Başarılı Fark Yaratan Yazar Ödülü, 3. Kariyer Gümüş

● Ödülleri, 2022 By Medya Protokol

● Yılın En Başarılı Yazarı Ödülü, Kristal Çam Ödülleri, 2022

● Kristal Çam Ödülleri Yönetim Gurubu

● Yol Akademi Kitap Seçkisi Ödülü (Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var, 2022)

● Bir Başarı Öyküsü, 4. Uluslararası Türkiye Şair Zihni Kariyer Ödülleri, 2023

● Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği

● Oyuncu, Yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu’nun 50. Yıl Onur Ödülü, 2023

● Nupel Yapım

● Yılın En Başarılı Yaratıcı Yazarı, 1. Uluslararası Başarı Ödülleri, 2023, Mimoza Global Medya

● Yol Akademi Kitap Seçkisi Ödülü (Ay Işığında Hikâyeler, 2024)

● 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması Jüri Başkanlığı

GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLDUĞU PLATFORM;

● Edebiyat Sanat Meltemi

Editör: HABER MERKEZİ