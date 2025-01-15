Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen genel kurul ile Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanlığı görevine seçilen Özküçükgöz ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Genç MÜSİAD Çorum Şubesi’nin yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Agah Özküçükgöz, şube olarak genç girişimcilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara değinerek, bölgedeki iş dünyasının güçlenmesi için sürdürdükleri projeleri Vali Çalgan ile paylaştı.

Vali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç girişimcilerin ilimizin ekonomik kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı ve Genç MÜSİAD’a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından son buldu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ