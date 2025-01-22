İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa, tarihin en önemli kadın figürlerinden biri. Dolayısıyla, Hitit uygarlığının tanıtımında Puduhepa isminden yola çıkılmasının büyük avantaj sağlayacağına inanılıyor.

Türkiye’nin etkin internet televizyonu Oda TV de, Anadolu uygarlıklarının en önemlilerinden biri olan Hitit’in tanıtımına büyük duyarlılık gösteriyor. Nitekim, “Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları” etkinliği de Oda TV tarafından haberleştirildi.