Gümüşi Havuz Balığı ve Kızılkanat Balığı popülasyonlarını belirlemek amacıyla yapılan stok tespit çalışmaları ve av araçlarının markalanması işlemleri tamamlandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda, Obruk Baraj Gölü'nde Gümüşi Havuz Balığı ve Kızılkanat Balığı popülasyonlarının miktarını belirlemek amacıyla stok tespit çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Markalanması Talimatı” kapsamında, Obruk Baraj Gölü'nde su ürünleri avcılığı yapan ruhsatlı balıkçılara ait av araçlarının (ağlar) markalanma işlemleri gerçekleştirildi.

Bu süreçte, balıkçılar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, “6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”, “6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” ve “Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Markalanması Talimatı” hükümleri hakkında bilgilendirildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, her iki çalışmanın da bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve doğal kaynakların korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Obruk Baraj Gölü'nde yürüttüğümüz bu çalışmalar, balık popülasyonlarının sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinin düzenli ve kontrollü bir şekilde yapılması amacı taşımaktadır. Teknik personelimiz, balıkçılarımızla iş birliği içinde çalışarak hem stok tespiti hem de av araçlarının markalanması konularında önemli adımlar atmıştır. İl Müdürlüğümüz, su ürünleri kontrol ve denetim ekiplerimizle birlikte, mevzuat çerçevesinde denetimlere devam edecek ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacaktır” dedi.

İl Müdürü Göktekin, Çorum halkını ve balıkçıları, su ürünleri mevzuatına uygun hareket etmeleri konusunda uyararak, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.