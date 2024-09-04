Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda 01-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükûnunu bozan, gürültü çıkaran modifiyeli araçlar başta olmak üzere alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalarda çok sayıda araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 394 araç trafikten men edilirken yapılan denetimlerde, 65 bin 161 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 47 milyon 601 bin 695 lira para cezası uygulandığı belirtildi.



“DENETİMLER SÜRECEK”

Konu ile ilgili yapılan açıklamada il merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 192 araç teknik değişiklikten, 143 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 417 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 167 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 168 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne drift atmaktan, bin 293 araç sürücüsüne ise hatalı parktan işlem yapılmış ve cezai işlem uygulandığı ayrıca kurallara uymayan 394 kusurlu aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

Denetimlerde 29 okul servisinin denetlendiği, 29 servis sürücüsüne fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden cezai işlem uygulandığı, trafik ekiplerinin kontrol ettiği 2 Bin 721 motosiklet sürücüsünden kurallara uymayan Bin 127 motosiklet sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Çorum'da son bir ayda il sınırları içerisinde 3 ölümlü, 184 yaralanmalı, 279 maddi olmak üzere toplamda 466 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 333 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı vurgulanan açıklamada halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.