Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık ve güvenlik önlemleri ile barınma imkânları gibi birçok önemli konu ele alındı.

24 Nisan 2024 tarih ve 32529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 12. Maddesi Birinci fıkrası uyarınca teşkil eden Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu Toplantısı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlendi.

Toplantı; ilgili komisyon üyelerinin katılımıyla il müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik önlemleri, barınma imkânları ve genel yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde atılması gereken adımlar ele alındı.

Editör: Haber Merkezi