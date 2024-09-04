Ziyaret sırasında, firmanın faaliyetleri ve sektördeki yenilikler hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şunları söyledi:

“Çağıl Makina San. ve Tic. A.Ş., ilimiz ve ülkemiz için büyük önem taşıyan bir firma. Metal işleme makineleri üretimi, sanayimizin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Bu firma, sanayi sektöründe sağladığı yüksek kalite ve yenilikçi üretim süreçleri ile örnek teşkil ediyor. Çağıl Makina’nın bu alandaki başarısı, hem yerel ekonomiye hem de ülke ekonomisine sağladığı katkılarla gurur verici” dedi.

Çağıl Makina’nın sektördeki yenilikleri, üretim süreçleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Ahlatcı, “Baki Çağıl ve ekibinin gösterdiği özveri ve çalışma azmi gerçekten takdire şayan. Bu tür firmalar, sanayi alanındaki gelişmelerin öncüsü ve ülkemizin sanayi kapasitesini artırmada büyük bir rol oynuyor. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ahlatcı, ayrıca, firmanın yerel ve ulusal düzeydeki katkılarını ve iş dünyasında sağladığı olumlu etkileri vurguladı.

“SANAYİ İÇİN DEĞERLİ BİR KATKI”

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ziyaretin sonunda, “Çağıl Makina’nın üretim süreçleri ve sanayiye kattığı değer, ilimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır. Sanayi sektöründeki bu tür firmaların desteklenmesi, ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu tür ziyaretler, sanayi alanındaki gelişmeleri takip etme ve destekleme açısından önemlidir. Bugün burada olmaktan ve bu değerli firmayla bilgi alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ